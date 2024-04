Sinner | che debutto a Montecarlo! Korda spazzato via | buone sensazioni sulla terra rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Jannikdebutta senza neanche l’ombra di un problema al Masters 1000 di. Di fronte alle tribune piene del Campo Ranieri III del Principato, il numero 2 del mondo s’impone nei confronti dell’americano Sebastianper 6-1 6-2 in un’ora e 15 minuti. Prossima sfida quella al tedesco Jan-Lennard Struff, che si è ben liberato dell’accoppiata Baez-Coric: tra i due il precedente di Indian Wells vinto dall’altoatesino in sede di terzo turno. Pronti via, efa capire subito che, veloce o, il discorso non cambia: break a 30.le prova tutte per riprendersi il maltolto in modo immediato, ha tre palle del controbreak, ma alla fine è l’italiano che fa suo il game e va sul 2-0. L’americano, tendenzialmente, è un giocatore che ha un notevole talento, spesso però ...