Sicurezza stradale a Terracina | sopralluogo con l’Anas sull’Appia in località Barchi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 –questa mattina sulla Strada Statale Appia indopo la richiesta di un intervento da parte del ComitatoAldo Mattei che ha segnalato la pericolosità della zona. L’intervento è stato deciso e programmato nel corso dell’ultimo incontro in Prefettura convocato dal Prefetto di Latina Maurizio Falco per promuovere la sinergia tra tutti gli attori coinvolti in tema di viabilità e. Ieri mattina per l’Amministrazione Comunale era presente il Sindaco di, Francesco Giannetti, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Claudio De Felice, e la Dirigente Lavori Pubblici Luisa Arcese. Erano presenti anche il Presidente del Consiglio Comunale Luca Caringi e l’Assessore Alessandra Feudi. ...