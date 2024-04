Siamo stati ingiusti con le vespe | ora dobbiamo proteggerle

Agnellino legato durante funzione religiosa, esposto di Aidaa - L'Associazione italiana difesa animali ed Ambiente ha reso noto che, domani, invierà un esposto alla procura di Vibo Valentia in merito all'esposizione nella chiesa di Santa Maria del Socccorso a Mont ...ansa

Zucchero: «Nel 1991 ho pensato al suicidio, ma un amico mi ha fatto cambiare idea. Non suonerei per Putin, ma neanche per Trump e Netanyahu» - Il cantautore parte con una nuova serie di concerti dalla Royal Abert Hall di Londra. In estate 5 stadi in Italia ...corriere

Acquista da 0.7€/sett - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, torna a chiedere a gran voce aiuti militari per tentare di contrastare la potenza di fuoco russa. In un'intervista con il Washington Post il leader di Kiev h ...lastampa