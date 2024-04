“Siamo meridionali” | il nuovo libro di Marco Ascione sul “peccato originale” del Sud Italia – L’ESTRATTO IN ANTEPRIMA

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È in libreria dal 10 aprile, unsaggio di inchiesta sul Sud del nostro Paese destinato a far discutere, soprattutto per l’imponente mole di dati che porta a supporto delle sue tesi. Il suo autore,, si può definire un “tecnico” della questione meridionale. Ha realizzato per l’Eurispes diverse ricerche sull’entità e la destinazione dei fondi per il Mezzogiorno, come quella sugli 840 miliardi di cui il Sud s’è visto privare in 17 anni. Esperto in dinamica delle popolazioni e in studio dei sistemi complessi,è stato anche interlocutore del Senato per l’uso dei fondi del PNRR. Un altro esperto di questione meridionale come il giornalista e scrittore Pino Aprile, che ha firmato qualche anno fa il bestseller Terroni, scrive così di questo ...