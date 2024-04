Siamo andati a Venezia in visita al Doge finlandese

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Joel Pohjanpalo ha vinto il Premio Calciatore del Mese AIC di marzo, e forse questo premio gli andrebbe dato di diritto ogni mese. Ha già segnato 19 gol in 27 partite e rappresenta la più grande speranza deldi Vanoli per cercare di ottenere la promozione in Serie A. Per celebrarloper vedere cosa significhi, oggi, vedere Pohjanpalo al Penzo. Uno dei film più ironici e divertenti di Ken Loach si intitola Il mio amico Eric, ed è la storia di un postino di mezza età che, in un periodo di grande difficoltà, si ritrova a parlare con il suo mito: Éric Cantona. Il regista inglese, che ha abituato i suoi fan a drammi sociali dal sapore neorealista, in quel caso ha lasciato viaggiare la fantasia. Cantona appare in seguito a una fumata di erba, e da quel momento il protagonista si ritrova a ...

Trieste è outdoor puro. Tanto che in sole due ore, partendo dal centro città, ci Siamo spinti sul confine, oltrepassandolo in bicicletta attraversando una natura selvaggia e imponente. A Trieste è ... (gqitalia)

Designer in Siria, migrante per salvare la famiglia: 'I miei figli si svegliavano tremando a ogni sparo': 'Siamo andati prima in Egitto e poi in Libia. Per alcuni giorni abbiamo aspettato a Bengasi. Dovevamo trovare qualcuno che ci portasse a Sabratha, a ovest di Tripoli - racconta - L'unico modo per ...

Calzona: se centrasse la Champions, potrebbe restare a Napoli (Corsport): Nel secondo tempo siamo andati in pressione con i giusti tempi. Scelgo anche in base alla caratteristiche dell'avversario. Juan Jesus non ha fatto una grandissima partita con l'Atalanta, come il ...