Si cercano 4 dispersi nella centrale idroelettrica di Suviana | 3 morti accertati nell' esplosione VIDEO

(Di mercoledì 10 aprile 2024) AGI - Proseguono senza sosta le ricerche delle quattro persone disperseavvenuta martedì pomeriggiodi, a Bargi, frazione di Camugnano,'Appenino bolognese. Tre le vittime accertate e cinque i feriti, tutti gravi, uno in pericolo di vita. Sulle possibili cause dello scoppio, che sarebbe avvenuto in un generatore collegato a una turbina, Enel Green Power, proprietaria dell'impianto, al momento non si sbilancia. Unanime il cordoglio della politica e forte la rabbia dei sindacati, che hanno proclamato per giovedì una giornata di sciopero generale in tutta l'Emilia Romagna. Il sindaco di Camugnano, Marco Masinara, ha dichiarato il lutto cittadino. Ritrovare vivo qualcuno dei ...