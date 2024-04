Si arrampica per 110 metri sulla Tour Eiffel | è record mondiale

Splendido secondo posto per Camilla Moroni in Cina , nella finale della tappa di Coppa del Mondo di boulder . Medaglia d’argento per l’azzurra, che deve arrendersi soltanto alla fenomenale Janja ... (sportface)

Duplantis sarà all'Olimpico per gli Europei di Roma 2024: l'annuncio - "Mondo" è stato ufficialmente pre-selezionato dalla federazione di atletica svedese per partecipare alla rassegna continentale che si terrà dal 7 al 12 giugno ...tuttosport

Atletica: Europei Roma, in gara ci sarà anche Duplantis - Un Europeo sempre più stellare a Roma 2024. Dopo la conferma di Femke Bol, è di oggi la notizia della convocazione del fuoriclasse svedese Armand Duplantis, il dominatore incontrastato del salto con l ...ansa

La Polizia di Stato celebra i suoi 172 anni, a Gallarate la festa per uomini e donne in divisa - Nel corso della celebrazione della festa della Polizia consegnati anche gli encomi per gli episodi e le indagini più rilevanti in provincia. "Dati confortanti sull'ordine pubblico". Ma massima attenzi ...varesenews