Shifting Gears | Kat Dennings nel pilot della serie con Tim Allen

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La star di 2 Broke Girls protagonista di un nuovo progetto per il piccolo schermo. Kat, principalmente conosciuta per il ruolo di Max Black, nella sit-com 2 Broke Girls, è pronta a tornare in televisione da co-protagonista al fianco di Timneldi ABC dal titolo provvisorio. Scritto da Mike Scully e Julie Thacker Scully,è incentrata su Matt (), testardo proprietario vedovo di un'officina di restauro d'auto d'epoca. Quando la figlia di Matt, Riley (), che vive lontano insieme ai suoi figli adolescenti si trasferiscono nella sua casa, inizia la vera opera di restauro. Riley se ne andò di casa in conflitto con il padre per sposare …

Kat Dennings sarà la figlia di Tim Allen nella nuova potenziale sitcom di ABC - Kat Dennings potrebbe tornare sui nostri schermi molto presto. La star di 2 Broke Girls ha firmato per recitare accando al veterano della commedia Tim Allen nell'episodio pilota di Shifting Gears, nuo ...comingsoon

