(Di mercoledì 10 aprile 2024) Chi ama lo smalto lucido, brillante e con un finish glossato dovrebbe provare, almeno una volta nella vita, unarealizzata con lo. Uno smalto noto per la sua lucentezza e l’effetto long lasting, che combina il meglio del semipermanente e delle. Tipologie di smalto con cui, però, è bene non confondere lo. Un trattamento brevettato da CND, che offre un risultato glossy, tantissime shade tra cuie un’applicazione (e rimozione) estremamente facile. Rispetto a un classico smalto in, però, loha una texture più morbida, che viene attivata e asciugata sotto la lampada UV. L’effetto è uno smalto ...

Shellac o unghie gel Come scegliere la manicure giusta - Scoprite le differenze tra Shellac e smalto gel, per capire come scegliere la soluzione giusta per le vostre unghie ...amica

unghie colorate, foto: idee e sfumature per tutti i tipi di manicure - Tra le tonalità più interessanti da sperimentare sulle unghie c’è il verde, perfetto in tutte le sue sfumature. Dal salvia al foresta, dal verde smeraldo allo chartreuse, è l’ideale per tingere le ...amica