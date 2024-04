Sharon Bonillo morta a 19 anni dopo l’incidente dell’8 marzo a Taranto | indagati per omidicio stradale l’amica alla guida e il 23enne che conduceva l’altra auto

Fine delle speranze per Sharon Bonillo . È deceduta la ragazza di 19 anni che alle tre del mattino dello scorso 8 marzo era rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale insieme a tre ... (today)

E? morta a 19 anni Sharon Bonillo: la ragazza era in coma dopo l'incidente avvenuto la sera dell'8 marzo in via Mediterraneo a Taranto in cui rimasero ferite anche altre tre amiche... (quotidianodipuglia)