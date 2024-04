Sharon Bonillo | due persone indagate per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

Ci sono due nomi iscritti nel registro degli indagati, per quanto riguarda la morte della 19enne tarantina, scomparsa dopo giorni di agonia, a seguito di un incidente stradale in cui rimase coinvolta nella notte tra il 7 e l'8 marzo, in via Mediterraneo alle porte di Taranto. A finire sotto indagine sono una 23enne che era alla guida della Fiat 500 su cui viaggiava la vittima con altre amiche e un 32enne conducente di un'Opel Corsa coinvolta nell'impatto. La titolare del fascicolo è la pm Filomena Di Tursi che ha avviato le indagini, come atto dovuto, per accertare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità.