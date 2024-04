Sgozzata nella chiesa diroccata di La Salle | dal rito satanico al mondo della droga | le piste degli inquirenti

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Per riconoscere la 22enne francese uccisa e abbandonata vicino all’altarechiesettasopra La, in Val d’Aosta senza borsa né documenti, è stata fondamentale la collaborazione dei parenti arrivati in Italia dopo aver sentito la notizia. Un primo tassello per ricostruire il mistero di una morte che ha sconvolto la piccola comunità di Equilivaz. Secondo quanto riferisce l’Ansa le ricerche del possibile killer sono concentrate su un giovane nato in Italia, ma di origini egiziane. Le indagini – è stato aperto un fascicolo per omicidio – sono condotte dai carabinieri di Aosta e coordinate dal pm Manlio D’Ambrosi e dal procuratore capo Luca Ceccanti. Secondo l’autopsia la ventiduenne francese, che è originaria di Saint-Priest,zona di Lione, è stata uccisa a coltellate. Il ragazzo ricercato ...

Il corpo rannicchiato, come se stesse dormendo, è stato scoperto in fondo alla cappella di una chiesetta sconsacrata isolata che si trova nella frazione di Equilivaz di La Salle, piccolo comune ... (today)

Ipotesi delitto d'impeto per la ragazza morta nella chiesetta di Aosta: aperta inchiesta per omicidio - Sarebbe morta per cause violente la giovane donna trovata morta in una chiesa sconsacrata e diroccata. Il macabro ritrovamento risale alla giornata di venerdì 5 aprile… Leggi ...informazione

La ragazza trovata morta nella chiesetta sconsacrata è stata Sgozzata - Il corpo della giovane, con tagli all'addome e una profonda ferita alla gola, è stato scoperto da un gruppo di escursionisti in zona La Salle, tra Aosta e Courmayeur. La procura indaga per omicidio. S ...today

Sgozzata nell’appartamento l’unico imputato a processo - Il 13 maggio prima udienza in Corte d’assise per l’omicidio di Anila Ruci Il 30enne accusato del delitto ha detto che erano entrate in casa persone armate ...laprovinciapavese.gelocal