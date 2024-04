Sfide beauty | 5 soluzioni efficaci per esigenze comuni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 La nostra pelle non è sempre perfetta e può presentare alcune problematiche: alcune temporanee, altre più durevoli nel tempo. Per risolvere queste condizioni, spesso bastano pochi accorgimenti, mentre per altre possiamo adottare una routine di bellezza ad hoc. Ecco allora leper alcune. Pelle secca La nostra pelle è ricoperta da un film idrolipidico (composto, appunto, da acqua e lipidi), che la protegge dagli agenti esterni. Quando, però, questa barriera si assottiglia, la nostra pelle diventa più vulnerabile e può presentarsi secca e irritata. Una pelle secca si contraddistingue per essere molto tesa e desquamata e al tatto appare ruvida e screpolata. Nei casi più difficili, possono comparire anche alcuni tagli e ferite. Si tratta di una ...