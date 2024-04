Sette vittorie e due ko Adesso il Fiesole vola | Sogniamo i play off

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bella striscia positiva delcalcio nel campionato di Promozione girone C. "Abbiamo centrato 9 risultati utili consecutivi - afferma il direttore sportivo Francesco Martongelli (nella foto insieme a Labardi) - con 7e 2 pareggi. Siamo saliti dalla zonaout al sognooff. Domenica grande attesa per la gara più importante della stagione nello ‘stadio fortino’ di Grassina, formazione che in casa non ha mai perso. Sarà una sfida da tripla con spettacolo assicurato". Inoltre Martongelli tiene a precisare: "Il gruppo, dopo un inizio in salita, ha ritrovato compattezza, fiducia e nuove motivazioni, sotto la guida dell’allenatore Rosario Selvaggio, arrivato a stagione in corso. Importanti gli arrivi a dicembre dei centrocampisti offensivi Toccafondi e Cicalini e dell’attaccante Failli. Domenica ...