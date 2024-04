Servizio irriguo a Cerenova | tutto ciò che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Cerveteri, 10 aprile 2024 – È entrata regolarmente inlo scorso lunedì 1 aprile la fornitura delidrico ad usonella Frazione di. A renderlo noto è Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri. “Come ogni anno – aggiunge – nel mese di aprile abbiamo aperto la fornitura idrica ad uso, acqua che lo ricordo a tutta la cittadinanza, non è assolutamente utilizzabile al consumo umano, in quanto non potabile e dunque fruibile solamente per attività di annaffiamento dei propri giardini. Ilrimarrà attivo fino al 30 settembre”. Per quanto riguarda i costi del, l’Assessore Appetiti ha precisato: “Il costo delsi compone di tre voci: un canone base ...