(Di mercoledì 10 aprile 2024) Circa 90disequestrato dalle forze dell'ordine in una pescheria della Valle Telesina: la merce è stata poi donata in

Vasta operazione dei carabinieri del Nas, durata tre mesi, nelle province di Salerno, Avellino e Benevento: sequestrate 24 tonnellate di cibo non tracciato e chiusi 11 locali per carenze ... (fanpage)

Il sequestro, in una pescheria della Valle Telesina , per inadempienze relative all’assenza di documenti appropriati e mancata etichettatura validi ai fini della tracciabilità della predetta merce ... (2anews)

Sequestrati 90 chili di pesce senza etichette e documenti: donati in beneficenza - Circa 90 chili di pesce sequestrato dalle forze dell'ordine in una pescheria della Valle Telesina: la merce è stata poi donata in beneficenza ...fanpage

Aveva 17 chili di marijuana nascosti nei bidoni in garage: arrestato - Operazione dei carabinieri a Castignano (Ascoli), il 36enne aveva realizzato una vera e propria serra per la coltivazione dello stupefacente. Sequestrati anche 4mila euro ...ilrestodelcarlino

Siracusa, Sequestrati 50 chili di droga in 3 mesi. #essercisempre: la Polizia festeggia 172 anni dalla sua fondazione - La Polizia di Stato celebra oggi il 172esimo anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma e che vedrà la ...siracusanews