Semifinali scudetto | dentro o fuori Milano è già all’ultima spiaggia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) di Andrea Gussoni È un’Allianz Vero Volleyspalle al muro quella che stasera alle 20.30 ospiterà la Savino del Bene Scandicci in gara-2 della semifinale dei playoff. La netta sconfitta rimediata sabato all’esordio nella serie ha messo a rischio il proseguimento della stagione per Paola Egonu e compagne che se dovessero finire ancora ko sarebbero già clamorosamente eliminate. Quest’annosi era imposta in tutti e tre i match giocati contro Ekaterina Antropova e compagne, tra regular season e Coppa Italia, ma in gara-1 non è riuscita a portare a casa nemmeno un set. Non è bastato neanche il rientro di Alessia Orro: la palleggiatrice e capitana della squadra, rimasta a guardare nei quarti di finale contro la Wash4Green Pinerolo per i postumi dell’infortunio alla caviglia rimediato contro il Bisonte Firenze, è ...