Sella | arriva la Trapani grandi firme Una gara di orgoglio per provarci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) E’ già tempo di tornare in campo: dopo il ko di tre giorni fa al PalaSojourner,di scena questa sera alla Baltur Arena per il recupero del match contro, terza giornata della fase ad orologio (palla a due ore 20.30, arbitri Ferretti, Cappello e Marzo). Tradotto: ultimo treno da prendere per tenere vive le speranze nella corsa ai playoff, diventata sempre più dura e intricata, considerati i recenti risultati ottenuti dalle dirette concorrenti. "La trasferta di Rieti è stata dispendiosa, una vera e propria battaglia, e sapevamo di dover affrontare una squadra molto fisica – commenta alla vigilia Mecacci, che fa un passo indietro e torna sulla sfida di domenica scorsa, prima di affacciarsi sul big-match contro la capolista del girone verde –. È normale che ci sia un po’ di stanchezza, anche perché i giorni per recuperare sono pochi. È stata ...