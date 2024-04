Se Sinner è quello visto con Korda | la terra rossa fa meno paura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una lezione di tennis per Sebastian. Ha questi connotati la prestazione del secondo turno del Masters1000 di Montecarlo di Jannik. 6-1 6-2 lo score in favore del n.2 del mondo che ha esordito splendidamente in questa stagione sulla. Ci si chiedeva quale sarebbe stato il rendimento sul mattone tritato del pusterese e una prima prestazione è arrivata. Una partita da 17 vincenti e 9 errori gratuiti (4 solo nel secondo set), con dati notevoli negli scambi: 31-25 nei quattro colpi; 20-8 tra 5 e 8 colpi; 14-7 oltre i 9 colpi. Un dominio suggellato dal totale di 65 punti a 40 rispetto al suo avversario. Ci ha provatoa mettere in difficoltà dal lato del dritto, ma l’italiano ha mostrato una solidità incredibile e nei fatti ha provocato tanti degli errori ...