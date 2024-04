Se potessi dirti addio 2 si farà? Le indiscrezioni sulla serie con Gabriel Garko

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Se, in molti si sono chiesti se laproseguirà con una nuova stagione. La mini, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, ha segnato il gran ritorno dial mondo della serialità televisiva. Di seguito, le recenti. Lo scorso venerdì 5 aprile si è conclusa, con la messa in onda della terza puntata, Se, la nuova minidi Canale 5 che ha segnato il ritorno dialla serialità televisiva. La fiction ha fatto il suo debuttorete ammiraglia di Mediaset lo ...