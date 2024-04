Scuole | polemiche sui lavori Murgia | Investiti 4 | 8 milioni Alla faccia delle briciole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Molto facile accusare se non si affronta la situazione nel suo complesso: l’amministrazione comunale, sulla manutenzione, ordinaria e straordinarianon riserva, ma 4,8di euro. Sono interventi iniziati già dall’anno scorso". L’assessore Camillareplicalettura dei dati economici fatta dconsigliera comunale Giulia Marchionni. "La consigliera continua a criticare il Comune supiccolezze come l’assenza di ombreggianti nei cortili: su 26 plessi, ad oggi, tutti ne sono provvisti. Dove non ci sono stiamo intervenendo consoluzioni ad hoc. I nostri giardini, tra l’altro, sono tutti pieni di verde: i bambini fanno tantissime lezioni all’aperto. Sulle attività en ...