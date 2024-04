Scoppia una rissa tra ragazzi nel centro di Brescia | feriti due 17enni | altri sono scappati

La valvola di sicurezza che si trova nella caraffa inferiore esiste per un motivo ben preciso: se si ottura, si possono passare guai seri. Ma come fa una moka a esplodere? A spiegarlo nel dettaglio ... (gamberorosso)

Scoppia pentola a pressione, morta madre di 8 figli - Caltagirone (Catania) 10 aprile 2024 – Una normale attività domestica. La pentola a pressione messa sul fuoco. Poi di colpo un boato. L’utensile da cucina che Scoppia… Leggi ...informazione

Mamma dimenticata dalla figlia in aeroporto Scoppia in lacrime: «Ero venuta a trovarla, ma è andata a cena con le amiche» - Una mamma in lacrime dimenticata dalla figlia in aeroporto. Una scena commovente, che è stata immortalata dalla stessa donna in un video selfie mentre prova a chiedersi come sia stato possibile ...ilmattino

Wolf Hall, Scoppia la polemica per il casting di un attore egiziano: «Non ha nessun senso» - La scelta di ingaggiare Amir El-Masry per interpretare la figura storica dell'inglese Thomas Wyatt nella serie Wolf Hall ha suscitato stupore ...bestmovie