Scontro tra auto a Telgate | due feriti | il più grave è un 45enne

(Di mercoledì 10 aprile 2024). Gravissimo incidente intorno alle 21,30 di mercoledì sera (10 aprile) in via Sandro Pertini a, all’altezza del distributore Turra Petroli. A scontrarsi due: una Citroën Saxo guidata da un uomo di 45 anni che viaggiava in direzione Grumello e una Bmw Serie 1 con al volante una 20enne di Bolgare che arrivava dalla corsia opposta. L’impatto è stato molto violento. Si parla di un frontale, ma la dinamica è in fase di accertamento. Ilè stato trasportato in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso (ovvero massima gravità); mentre la 20enne al Bolognini di Seriate in codice giallo. “Sta bene”, rassicura il padre arrivato sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bergamo per permettere i rilievi ...