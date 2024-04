Scontro frontale sulla E45 | ferite due donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Città di Castello, 11 aprile 2024 – Incidente a Città di Castello,E45, dove due auto si sono scontrate tra le uscite di Promano e Città di Castello Sud. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada dove si procede a doppio senso di marcia a causa di lavori in corso. Le auto si sono scontrate frontalmente; coinvolte le due conducenti, una è stata estratta dall'auto dai vigili del fuoco con l'ausilio del divaricatore e consegnata alle cure del 118. Sul posto anche la polizia stradale. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire i soccorsi.