Scontro auto-camion | Deborah Nisoli muore a 26 anni

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una mattinata che avrebbe dovuto essere come tutte le altre si è trasformata in tragedia lungo la provinciale 235, al confine tra Soncino e Orzinuovi. Debora, una giovane di soli 26, residente a Brignano Gera d’Adda, ha perso la vita in un violento incidente stradale che non le ha lasciato scampo. Il dramma si è consumato mercoledì mattina, in un tragicoavvenuto tra la Toyota Yaris guidata dalla ragazza e un pesante tir che trasportava una gru. L’impatto è stato violentissimo, causando dirreparabili al veicolo della giovane e causando la sua morte immediata sul luogo dell’incidente. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per Debora non c’è stato nulla da fare. La sua giovane vita si è spenta tragicamente su quella strada provinciale, lasciando un dolore incolmabile nei cuori ...

Grave incidente a Roma , scontro auto moto in Via della Bufalotta . Ad avere la peggio è stato un centauro di 48 anni portato in codice rosso in Ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di ... (ilcorrieredellacitta)

Quartu, Scontro frontale tra auto e moto, muore un 55enne - Un motociclista di 55 anni è morto questa sera in un incidente stradale avvenuto in via Cagliari, a Quartu Sant'Elena. La dinamica della tragedia non è ancora stata chiarita, sul posto per i rilievi s ...rainews

