(Di mercoledì 10 aprile 2024) La mobilitazione rientra in quella lanciata dae Uil a livello nazionale e che riguarda tutti i settori privati (4 ore diad eccezione dell’edilizia con 8 ore di stop) per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro, una riforma fiscale e un nuovo modello sociale di impresa L'articolo proviene daPost.

Bus, metro , treni e taxi a rischio domani per lo Sciopero nazionale proclamato da Cgil e Uil, che è di 4 ore per tutti i settori privati, tranne che per l’edilizia dove lo stop è di 8 ore. Dopo la ... (gazzettadelsud)

Sciopero trasporti in Toscana: a rischio treni, bus e tramvia di Firenze per quattro ore. Le iniziative di Cgil e Uil - La mobilitazione rientra in quella lanciata da Cgil e Uil a livello nazionale e che riguarda tutti i settori privati (4 ore di Sciopero ad eccezione dell’edilizia con 8 ore di stop) per chiedere maggi ...firenzepost

Trasporto pubblico locale, lo Sciopero passa da 4 a 8 ore - Lo Sciopero nazionale di quattro ore del trasporto pubblico locale proclamato per domani, giovedì 11 aprile e indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti (vedi notizia richiamata), aumenta ...corrierecesenate

G7 a Milano: provvedimenti per la sicurezza e strade chiuse - Il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha stilato una serie di regole e provvedimenti per la sicurezza pubblica nei tre giorni di riunione ...milanotoday