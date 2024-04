Sciopero del lavoro sociale | “Dalle esternalizzazioni niente risparmi | solo peggioramenti per manodopera e assistiti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “È ormai chiaro che le, nonnon hanno portato alcuno alle casse pubbliche (statali, regionali o comunali che siano), ma hanno reso ancora più precario ile peggiorato le condizioni dell’assistenza alle persone fragili“. È la conclusione della manifestazione che si è svolta mercoledì 10 aprile a Roma, giornata dinazionale delproclamatosigle sindacali di base SGB, CUB, ADL Cobas e CLAP. “Tantissimi lavoratori e lavoratrici sono scesi in piazza per rivendicare condizioni dipiù stabili e dignitose. Erano presenti, in piazza SS Apostoli, delegazioni provenienti da ogni parte di Italia: da Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Rimini, addirittura dalla Sicilia, oltre ...