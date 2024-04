Sciopero dei trasporti | giovedì a rischio | cosa c’è da sapere

È stato proclamato dai sindacati Cgil e Uil lo Sciopero generale nazionale di quattro ore per la giornata di Giovedì 11 aprile. La mobilitazione, rivolta a tutti i settori privati, è incentrata su ... (ilgiorno)

Sciopero generale dei trasporti di domani, giovedì 11 aprile 2024. A rischio treni, bus e metro. I dettagli città per città e gli orari di garanzia. Il fermo durerà quattro ore. Aderiscono Cgil e ... (thesocialpost)

Zero morti sul lavoro, l'11 aprile Sciopero nazionale: ecco chi si ferma per la protesta indetta da Cgil e Uil - Nel trasporto ferroviario (personale viaggiante) lo Sciopero sarà dalle ore 9 alle ore 13.00. Porto di Genova: tutto il primo turno e le prime 4 ore dei turni centrali. Per quanto riguarda il ...savonanews

Peacemaker: John Cena aggiorna sulle riprese della stagione 2 - Durante il weekend di Wrestlemania, John Cena ha parlato anche delle prossime riprese della stagione 2 di Peacemaker ...badtaste

Bombardieri (Uil): denunciati un anno fa i rischi, l’incidente di Suviana si poteva evitare - Roma, 10 apr. (askanews) – “Parliamo di una strage continua, di una guerra civile. Ogni anno ci sono 1040 morti e 500mila incidenti, un tema sul quale, come organizzazioni sindacali, stiamo chiedendo ...askanews