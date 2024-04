Sciopero dei settori privati l’11 aprile | presidio a Bergamo Le richieste dei sindacati

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L’AGITAZIONE. Giovedì 11logenerale nazionale indetto da Cgil e Uil, aalle 14,30 undi fronte alla Prefettura di via Tasso.

Giovedì 11 aprile un nuovo Sciopero generale rischia di paralizzare l’Italia. La nuova agitazione nazionale, proclamata da Cgil e Uil, è di 4 ore per tutti i settori privati e di 8 ore per quello ... (quifinanza)

AGI - Il Cdr dell'AGI proclama un nuovo sciopero per l'intera giornata di giovedì 11 aprile, in applicazione del secondo pacchetto di mobilitazioni proclamato dall'assemblea dei redattori, e si ... (agi)

Strage di Suviana, Sciopero e corteo: “Non si può morire ancora di lavoro” - Giovedì alle 9 da piazza XX Settembre a Piazza Maggiore. Il sindaco: “Invito i bolognesi ad aderire. C’è bisogno di una grande manifestazione per ...bologna.repubblica

Sciopero trasporto locale 11 aprile: da Venezia a Genova, gli orari nelle principali città - Giovedì 11 aprile scatta un nuovo Sciopero generale. Con lo slogan “Adesso basta”, il nuovo blocco generale proclamato da Cgil e Uil, riguarda per 4 ore in tutti i settori privati e ...quifinanza

Sciopero oggi 11 aprile, tutte le informazioni: a rischio metro, bus e treni - Sciopero generale nazionale oggi, giovedì 11 aprile, proclamato per 4 ore da Cgil e Uil in tutti i settori privati e 8 ore nei settori dell'edilizia. Dalle Poste al trasporto pubblico - con stop per ...adnkronos