Scintille tra Mazza e la Di Cesare | “Non si vergogna del post sulla Balzerani”? “Assolutamente no” video

(Di mercoledì 10 aprile 2024) C’è voluta tutta la pazienza e la civiltà di Mauroper trovarsi di fronte alla professoressa Donatella Dil’autrice del tweet-elogio su Barbara, la brigatista recentemente scomparsa. La docente è stata di nuovo invitata da Giovanni Floris a “Di martedì, dopo una “quarantena” lontana dai riflettori del programma di La7. Chi conosce l’ex direttore di Raiuno sa quanto possa essergli costato ricorrere a tutto il suo bagaglio di sobrietà e capacità di confronto di fronte all’arroganza di nuovo sfoderata dalla docente contestatissima per il suo, che pure ha rivendicato in tutto e per tutto. Inneggiare, o commemorare, Barbaraè una gravissima forma di negazione per il sangue versato e per le sofferenze dei familiari delle vittime.e l’arroganza ...

Prorogato al 30 aprile il termine per partecipare al concorso Scintille - Prorogata la scadenza per partecipare al premio Scintille, il concorso rivolto a compagnie teatrali professionali under 35 è finalizzato alla ...gazzettadasti

Prorogato al 30 aprile il termine ultimo per partecipare al concorso Scintille - Prorogata la scadenza per partecipare al premio Scintille, il concorso rivolto a compagnie teatrali professionali under 35 è finalizzato alla produzione ...atnews

Braccio di ferro tra Gentiloni e Giorgetti sulla proroga - Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore