Scintille tra due naufraghi a L’Isola | “Maleducato | cafone | basta hai rotto!”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Che tra Khady Gueye e Pietro Fanelli non corresse buon sangue l’abbiamo capito già nella prima puntata dedei Famosi quando Vladimir Luxuria ha chiesto ai nip come andassero le cose a Playa Espinada. I duenon riescono a trovare un punto d’incontro e ieri sono scoppiate. La modella ha accusato il collega di non essere partecipe alle attività del gruppo, ma di godere del loro lavoro: “Fino ad adesso l’abbiamo tutelato anche troppo. Non fa niente dalla mattina alla sera e se prendiamo qualcosa lo dividiamo comunque con lui. Siamo sempre disponibili e lui no. Ieri ad esempio abbiamo riparato il tetto della capanna per dormire e lui stava a rilassarsi fermo seduto in spiaggia fino a che non abbiamo finito ed era tutto pronto. Poi però alla fine si è messo lo stesso sotto. Si fanno queste attività per cercare di ...