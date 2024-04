Schwoch | “De Laurentiis sta provando a portare Conte a Napoli”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Stefan, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni sul momento attuale del: “So cheè stato contattato da De, che stain tutte le maniere di portarlo a, mi auguro possa venire perché sarebbe una scelta importantissima, il club guadagnerebbe molto dal punto di vista tecnico. Lui vuole fare tutto lui, Antonio se prende in mano la squadra la gestisce in tutti i settori, a cominciare da ciò che i giocatori mangiano a tavola. Lui è vigile su tutto e chiede il massimo anche perché lui è il primo a dare il massimo”. “Antonioha forza e personalità tale che se un giocatore dovesse ricevere una sua telefonata saprebbe anche di andare a lottare per vincere. ...

