Schianto tra due auto a Telgate | un ferito grave

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) SCONTRO. L’incidente in via Pertini verso le 21,30 di mercoledì 10 aprile. Coinvolte una Citroën guidata da un uomo di 45anni e una Bmw condotta da una ventenne. L’uomo in ospedale in codice rosso.