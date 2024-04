Scavalcato da Alcaraz che non gioca | pessima sorpresa per Sinner in classifica | ecco perché

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Lo ha appenaal secondo posto del ranking dopo la sua vittoria nell'Atp di Miami, arrivata in finale contro Grigor Dimitrov, ma ora Jannikpotrebbe trovarsi di nuovo indietro a Carlos, nonostante il ritiro dello spagnolo dal torneo di Montecarlo per il secondo anno di fila a causa di un infortunio al braccio. Un forfait pesante, arrivato per problemi fisici. Ora Carlos cercherà di esserci per i tornei di Barcellona e Madrid, ma nonostante tutto l'ex numero uno ha la possibilità di scavalcare lunedì prossimo Jannik, che può tornare così numero 3 al mondo. Il ranking del tennis, infatti, si basa sui risultati delle ultime 52 settimane. E ogni settimana i tennisti possono scartare dei punti. A Montecarlo,non ha scartato nulla non avendoto ...

Sinner non è più il numero 2: perché e come può superare Alcaraz. Quando gioca e dove vederlo - Nonostante il forfait di Carlos Alcaraz dall'Atp di Montecarlo, Jannik Sinner è sceso in terza posizione nel ranking mondiale: ecco perché e come potrà tornare il numero due ...ilgiornale

Jannik Sinner inizia il torneo di Montecarlo da numero 3 del mondo: il perché del sorpasso di Alcaraz anche senza giocare - Con la vittoria in due set su Grigor Dimitrov al Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner è diventato il numero 2 al mondo, scrivendo una nuova pagina di storia del tennis italiano. L’altoatesino, con 8.7 ...ilfattoquotidiano

Sinner oggi in campo a Montecarlo contro Korda: come vederlo in tv e streaming - Jannik Sinner debutta oggi nell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, numero 2 del mondo, affronta lo statunitense Sebastian Korda nel secondo match in programma il 10 aprile sul campo Ranieri II ...adnkronos