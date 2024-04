Scatta alle Cascine | tra corsa e foto per il Banco Alimentare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Firenze, 10 aprile 2024 – Il, l’associazione che aiuta tantissime famiglie in situazione di difficoltà, ha bisogno di un muletto, un macchinario necessario per smistare in sicurezza i pacchi alimentari che arrivano dalla generosità di tanti fiorentini per altri fiorentini. Per finanziarne l’acquisto, ecco - come ormai bella consuetudine primaverile – “”, la manifestazione di solidarietà promossa dai Club Leo e Lions della Toscana sotto l’egida dei rispettivi Distretti 108La. Anche per questa XII edizione l’obiettivo è duplice: aiutare ilcon donazioni concrete e allo stesso tempo valorizzare il Parco delle. Nelle precedenti edizioni, durante l’iniziativa sono stati raccolti più di 78mila euro ...