Scampia | parte la rigenerazione del quartiere | primi lavori alla Vela Celeste | l’unica che non sarà abbattuta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Napoli, 10 aprile 2024 – Sono iniziati isulladelle tre ancora in piedi dell’intero complesso residenziale nelpopolare di Napoli che non. Questa mattina è iniziata la riqualificazione dellaB, meglio conosciuta come, uno dei tasselli maggiori degli interventi diurbana previsti adal piano dell'amministrazione comunale guidata da Gaetano Manfredi e per cui saranno impiegati circa 18 milioni di euro finanziati dal Piano Periferie. Il progetto del Comune Il progetto, spiegano da Palazzo San Giacomo, "prevede per laB la riqualificazione degli spazi comuni, del ...