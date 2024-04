Sarri rifiuta l’offerta per il Milan | a fine stagione può cambiare tutto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Mauriziosi è dimesso dalla Lazio e ha ricevuto una proposta dall’estero: offertata per ilLa Lazio ha deciso di affidare la propria panchina a Igor Tudor dopo le dimissioni di Mauriziodi qualche settimana. Un fulmine a ciel sereno, con il tecnico che ha scelto di andar via viste le divergenze con Claudio Lotito su come rinforzare la squadra. Sono diverse le squadre che avrebbero messo nel mirinoper la prossima. Una di queste è lo Spartak Mosca, che adovrebbe separarsi da Guillermo Abascal e vorrebbe ingaggiare un allenatore più esperto e con appeal internazionale.lo Spartak: c’è ilStando a quanto riferito da ‘Championat’, ...