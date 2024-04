Sarò con te | il film sul terzo scudetto del Napoli

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un anno dopo il trionfo storico del, la magia partenopea ritorna sul grande schermo concon Te. Diretto da Andrea Bosello e prodotto dallaauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, ilevento è un invito a una festa cinematografica imperdibile per tutti i tifosi azzurri. Una Data da Incorniciare: 10 ...

Continua la promozione del film dello scudetto “Sarò con te”, in uscita il 4 maggio. Il Napoli su Twitter ha condiviso una clip del film con la colonna sonora del rapper partenopeo Geolier . Saranno ... (ilnapolista)

Continua la promozione del film dello scudetto “Sarò con te”, in uscita il 4 maggio. Il Napoli su Twitter ha condiviso una clip del film con la colonna sonora del rapper partenopeo Geolier . Saranno ... (ilnapolista)

Pizzarotti sposa Calenda, l'addio al veleno a Più Europa: 'Seguito consiglio Bonino... adesso farò bagno nel torrente': Falasca spiega di aver rassegnato le dimissioni con una lettera inviata al segretario Riccardo Magi: 'Non mi candiderà personalmente alle Europee ma sarò impegnato nel progetto di Azione'. Magi: '...

Olimpiadi Parigi, Paltrinieri: "Sarebbe un piacere fare da portabandiera, ma non se sarò io": Tra un mese inizio con le ultime gare di rifinitura e sarò impegnato in una tappa della coppa del mondo a golfo Aranci, quello sarà l'ultimo test in mare ha continuato - . L'obiettivo è quello di ...