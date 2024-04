Santangelo | Onorato del Ruolo Affidatomi | un Nuovo Capitolo del Mio Impegno Politico

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L'Aquila - “Sonodi servire l’Abruzzo come Assessore regionale al Welfare e al Sociale e ringrazio il Presidente Marco Marsilio per la fiducia in me riposta. L’incarico assunto in questa XII Legislatura apre unnella mia personale carriera politica e sono pronto ad affrontare gli argomenti di competenza del mio Assessorato”. Così Roberto, neo Assessore al Welfare e al Sociale della Regione Abruzzo: “Ho sempre portato avanti una politica vicino alla persone e, grazie alle deleghe affidatemi, si potrà agire su temi essenziali per il benessere delle comunità locali attraverso i servizi al cittadino. Istruzione ed Edilizia Scolastica, Ricerca, Università e Formazione Professionale costituiscono infatti la base per offrire l’opportunità di crescita agli abruzzesi e a tutti coloro che ...