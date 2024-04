Santa Marinella | cadono in casa e restano immobilizzati | coppia di anziani salvata dai pompieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile- Questa mattina alle ore 12:00 i vigili del fuoco di Civitavecchia si sono recati in via Aurelia all’altezza del civico 183. Due coniugisono caduti all’interno del loro appartamento e non riuscendo più a rialzarsi, hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco si sono recati sul posto con la 17a e l’equipaggio dell’autoscala s17 ed hanno subito approntato la manovra con la scala italiana, raggiungendo l’appartamento ed entrando dalla finestra. Una volta entrati, hanno aperto la porta per consentire l’ingresso ai sanitari del 118, lasciandoli alle cure del personale sanitario. Sul posto anche i carabinieri. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.