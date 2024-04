Sanità | spettro autistico | la Regione garantisce la terapia Aba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Firenze, 10 aprile 2024 – LaToscanalaAba. La metodologia, la cui validità e riscontrabile soprattutto nell’approccio all’autismo, è attualmente l’unico intervento educativo rivolto ai bambini autistici considerato davvero efficace dalla letteratura scientifica internazionale. E' stato l'assessore allaSimone Bezzini a fare il punto. “La Toscana storicamente è particolarmente attenta sulla questione dell’autismo e delle famiglie che si trovano a dover gestire le difficoltà legate a questo disturbo”. L’assessore ha aggiunto che, “nonostante l’assenza di indirizzi chiari a livello nazionale in materia, in Toscana, negli anni a partire dal 2001, sono state rimborsate alcune tipologie di servizi assistenziali non previsti dal sistema sanitario nazionale, tra cui l’intervento basato sul ...