Sanità | Bellatone Iss | ' stili di vita più sani per tagliare liste d' attesa

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "Gran parte dei problemi che riguardano i ritardi nelle visite e le lunghed'si potrebbero risolvere con una educazionetaria coerente. L'Italia ha un sistematario con delle pecche ma che ci porta ad essere tra i primi paesi al mondo per la longevità ma questo ha effetti sulla sostenibilità stessa. L'80% degli Ecg è negativo, così come le tante radiografie che vengono fatte: c'è un cattivo uso delle risorse a nostra disposizione e spesso non rispettiamodie allora capitano i guai. Mangiamo male e prediligiamo i cibi sintetici quando potremmo avere una alimentazione molto migliore". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di(Iss), Rocco ...