San Matteo di Pavia | primario indagato per molestie su 11 specializzande | “Non è un caso isolato | violenze sistematiche”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Quello deldell’ospedale Sandipersessuali nei confronti di 11non sarebbe un, ma un “problema strutturale profondamente radicato nel sistema accademico e sanitario italiano”. Lo afferma Camilla Piredda, coordinatrice nazionale dell’Unione degli universitari (Udu), sulla base di una recente ricerca che ha mostrato come il 34 per cento degli studenti sia a conoscenza di episodi di molestia o violenza negli spazi universitari. Gli studenti specializzandi sono laureati in medicina che stanno conseguendo una specializzazione medica (es. cardiologia) e che, di fatto, lavorano negli ospedali a fianco dei medici “strutturati”, ovvero coloro che hanno già conseguito una specializzazione. I ...