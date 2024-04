Salta la par condicio Boschi-Renzi Mi chiedo | cosa volevano farci con le schede dei giornalisti?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La proposta liberticida di Maria Elenastava facendo discutere da giorni, la qualera preoccupante, perché è l’inerzia che governa il mondo, e dunque lanciata la palla di neve, essa — se nessuno si prende la briga di fermarla — diventa, come nei cartoni animati, un enorme macigno di ghiaccio capace di schiacciare tutto ciò che incontra. E così va a finire che quella che avrebbe dovuto essere liquidata come una grottesca boutade, piano piano ha rischiato di diventare unaquasi seria, ovvero adatta alla politica italiana. Non è un caso infatti che le cronache riportassero di incontri tra i meloniani e, pronti — non si capisce guadagnandocila seconda — a un accordo che infilasse dentro l’orrida nuova par(come se le precedenti fossero edibili) la ...