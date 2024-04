Salone del Risparmio Anna Selvaggio | DG Fondo Fon Te | “Ruolo dei fondi pensione essenziale per sostenere l’economia del Paese”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “In un quadro economico sempre più complesso a causa delle numerose incognite legate all’instabilità dello scenario geopolitico internazionale, ildeie delle casse di previdenza assume una particolare rilevanza in primis per quanto riguarda il sostegno al rilancio del

“L’invito del Ministro Giancarlo Giorgetti a mobilitare i 2300 miliardi di risparmio gestito per accelerare la doppia transizione tecnologica e energetica appare particolarmente condivisibile in ... (ilgiornaleditalia)

Bergamo. “Il Salone del Mobile di Milano ha una capacità attrattiva senza paragoni. Richiama persone da tutta l’Europa e non solo, portando visitatori in una buona fetta della Lombardia: nei giorni ... (bergamonews)

Torrecuso (Bn) – ‘Il Poggio’ da oltre 22 anni presente al Salone internazionale dei vini - ‘ ‘Incontriamoci a Verona nel nostro stand 13/14 Area Sannio – Padiglione della Campania”. Così Carmine Fusco, patron della cantina ‘Il Poggio’ di Torrecuso che, da ben 22 anni, sarà anche quest’anno ...irpinia24

Al Salone del Libro la giovane rivelazione Jonathan Fiorentino - La storia romantica e senza cuore di un Peter Pan cruento e seducente: è in questo contrasto letterario che prende vita l'ultima opera di Jonathan Fiorentino, giovane promessa (ha iniziato a scrivere ...ansa

Mettere in moto i patrimoni della Silver Gen: la sfida per i consulenti finanziari - Invesco ha presentato al Salone del Risparmio uno studio sugli over 65 italiani, fornendo spunti per provare a mobilitare patrimoni che rischiano di rimanere bloccati per troppo tempo Come e più rispe ...it.benzinga