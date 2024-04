Salone del Risparmio 2024 | numeri da record per la 14ª edizione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Milano – Ha preso il via all'Allianz MiCo di Milano la 14ªdeldel, l'evento organizzato da Assogestioni più atteso del settore delgestito, con oltre 16.000 iscritti, 120 conferenze in 14 sale e più di 300 relatori. Nella giornata inaugurale, martedì 9 aprile, si è registrato ildi partecipanti, con 9.000 ingressi. Il ministro Giorgetti Il titolo di questaè “Alla ricerca di nuovi equilibri. Investire negli scenari globali”. A dare ufficialmente il via ai lavori è stato l’intervento del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il quale ha ribadito il ruolo centrale dell’industria per il supporto allo sviluppo dell’Italia. “Con un patrimonio gestito che supera a 2.300 miliardi di euro, l’industria italiana del ...