Sainz e Sinner | colloquio impacciato a Montecarlo | “Spero che non verrai a vedere la Formula 1”

Sinner e la frase a sorpresa a Sainz: “Amo la Ferrari ma spero di non venirti a vedere”. C’è un motivo - Il tennista italiano è già con la testa al Roland Garros e declina l’eventuale invito per il Gp di Montecarlo ...corrieredellosport

Pronostico Struff-Sinner quote ottavi di finale Master 1000 Montecarlo - – Buona la prima per Jannik Sinner a Montecarlo. L’azzurro numero 2 al mondo, all’esordio direttamente al secondo turno del prestigioso torneo Masters 1000 nel Principato, si… Leggi ...informazione

Tennis, Monte Carlo - Jannik Sinner e l'incontro con Carlos Sainz: "Sono qui per te, tu verrai per la F1" - TENNIS - Un ospite speciale è giunto a Monte Carlo per tifare Jannik Sinner: il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha fatto gli auguri al numero 2 del tennis.eurosport