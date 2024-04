Sacchi | ma cosa sta dicendo? Illazioni pesanti | ma Inter sempre superiore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 aprile 2024)come al solito riesce a far parlare di sé per l’ennesima uscita sconclusionata sull’. E lo diciamo con il massimo rispetto per l’allenatore che fu e del quale adesso rimane un grande ricordo, seppur sbiadito. Perché rovinare tutto con dichiarazioni sulle quali evidentemente non riflette abbastanza? DETTAGLI INSIGNFICANTI – Arrigoè stato un grande allenatore, un rivoluzionario, uno che ha lasciato il segno. E su questo non ci sono dubbi e mai ce ne saranno. Molti dubbi lasciano invece le sue uscite senza né capo né coda sull’di Simone Inzaghi, ma anche un po’ sul “suo” Milan. Perché per ogni “gioca nella vecchia maniera” è seguito quasi“Milan unica squadra italiana con mentalità europea”. Poi arrivò l’Euroderby e furono dolori per quelli con gioco ...