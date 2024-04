Ryanair | eDreams rincara il 216% su prenotazioni biglietti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "è il pirata numero uno delle Ota (online travel agency) di aprile, addebitando ai consumatori 25,24 euro per un posto prenotato a 8 euro su.com, un rincaro nascosto del, Fa inoltre pagare ai consumatori il doppio per la franchigia di 10 kg di, 39,42 euro contro i 19,79 euro di.com". Lo afferma, pubblicando il suo sondaggio sulle Ota pirata di aprile, secondo cui anche Opodo, Gotogate e Mytrip "continuano a truffare gli ignari consumatori con sovrapprezzi nascosti e commissioni di 'servizio' inventate, fino a 65 euro per prenotazione, mentre su.com non esistono", spiega la compagnia irlandese. "E' indifendibile che le agenzie per i consumatori, come l'Agcm, non abbiano intrapreso alcuna azione per fermare la pirateria ...