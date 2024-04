Ryanair attacca l’Antitrust | “eDreams aumenta i prezzi del 216% | perché non interviene?”

(Di mercoledì 10 aprile 2024)acquanel suo rapporto sulla online travel agency (Ota) di aprile. Secondo l’agenzia aerea, il sito imporrebbe sovrapfino alrispetto a quanto presente sul sito della stesa azienda irlandese. Le offerte andrebbero a toccare non solo idei biglietti ma anche le tariffe riguardanti i bagagli che superano il peso consentito. La compagnia aereaha chiesto l’intervento del, l’autorità garante per la concorrenza e il mercato,punisca il comportamento ritenuto scorretto di queste agenzie online. Non è la prima volta che l’azienda si schiera contro questo tipo di siti: a inizio anno aveva anche fatto causa ad alcuni di loro.chiede l’intervento del...

